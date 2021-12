Tunisie/ Pass vaccinal : Des citoyens déboussolés, face au cafouillage du premier jour !

Ce mercredi 22 décembre marque le démarrage de la mise en place du Pass Vaccinal obligatoire dans les espaces publics. Il vous faudra donc le fameux sésame pour accéder aux administrations, banques, supermarchés, cafés et restaurants…Encore faut-il pouvoir se le procurer.

Depuis deux semaines, et surtout ces dernières 48h, le site evax.tn est en panne, et il est donc impossible d’imprimer son pass vaccinal. Et pour cause, les milliers de citoyens ont choisi de préparer ce document à la dernière minute, peu avant la date de l’entrée en vigueur de cette décision.

Pourtant un décret-loi a été publié à cet effet, depuis le 22 septembre. Entreprises et administrations, ont, en majorité, averti contre la non présentation du document demandé, qui pourra engendrer une éventuelle suspension du contrat de travail de l’employé.

En effet, durant ces dernières 48h, près de 13 000 utilisateurs par seconde, tentent en vain, d’accéder à la plateforme EVAX, d’après Lotfi Allani, directeur du centre informatique au ministère de la santé.

Conséquence. La rubrique « espace citoyen » est désormais saturée. Une fois que les citoyens ont introduit leurs numéros de vaccination pour obtenir un code permettant de recevoir le document requis, le site bugue, et la procédure électronique est interrompue…

Par ailleurs, les citoyens ont été aussi confrontés à une autre problématique.

D’après un gérant d’un cybercafé du quartier d’Ennasr, les citoyens n’étaient pas bien informés sur quel type de document ils devaient se procurer. Un certificat de vaccination, ou un Passeport vaccinal ? « Le manque de communication les a induits en erreur, ainsi que l’affluence massive de la population vers la plateforme, n’a pas été pris en compte par les autorités « , a-t-il déploré.

Au niveau des supermarchés, c’est l’affluence à l’entrée. C’est ce que nous avons pu constater au niveau du Monoprix d’Ennasr. Les agents chargés de vérifier les Pass se retrouvent confrontés à l’impatience des citoyens….et notamment de ceux qui n’ont pas pu imprimer le fameux papier.

Faute de ne pas avoir pu avoir l’autorisation de filmer l’opération, nous avons nous-même tenté de faire l’expérience. Nous sommes vaccinés, mais nous n’avons pas le format papier du Pass Vaccinal. Ainsi, la personne postée à l’entrée nous explique que le SMS prouvant l’injection des deux doses et la carte d’identité sont suffisants pour accéder au supermarché. « Nous savons qu’il y a un problème avec le site et que beaucoup de personnes n’ont pas pu imprimer leur papier…alors nous faisons preuve d’un peu de souplesse. Nous n’allons pas laisser les gens sans courses tout de même », nous dit-il.

Toutefois, dans les administrations c’est un tout autre son de cloche. Devant l’agence de la STEG d’El Menzah 6, de nombreuses personnes, même vaccinées, se sont vues refuser l’accès. Plusieurs personnes en colère en donc dû quitter les lieux sans pouvoir payer leur facture.

C’est le cas d’une dame qui nous explique qu’elle a montré le SMS de vaccination, faute d’avoir pu imprimer son Pass. « Ils ne m’ont pas laissée rentrer, pourtant j’ai le SMS qui prouve que j’ai bien terminé mon schéma vaccinal. Tant pis, j’irai payer quand le site EVAX fonctionnera.

La chef de l’Agence, qui n’a pas souhaité être filmé, nous a expliqué que des consignes strictes leur sont parvenues. « Nous avons encore reçu une note ce matin dans laquelle il est indiqué que le format papier du Pass Vaccinal est obligatoire pour l’accès à l’agence. Nous n’avons pas le choix que d’appliquer les consignes », souligne-t-telle.

Même constat devant le bâtiment de la recette des finances. Une jeune femme furieuse, contrainte de quitter les lieux, à bien voulu témoigner. « Cela fait plus d’une semaine que j’essaye d’avoir mon Pass mais à chaque fois que je fais la démarche sur le site cela ne marche pas. J’ai montré le SMS avec ma pièce d’identité, mais là non plus ça ne marche pas », nous dit-elle en colère.

Si les supermarchés et les administrations peuvent se permettre de recruter des personnes pour vérifier les Pass…ce n’est pas le cas pour les cafés et restaurants.

Poursuivant notre expérience, nous nous sommes rendus dans plusieurs d’entre eux. Dans aucun local, il ne nous a été demandé de montrer le Pass. Pourtant, ils risquent des sanctions en cas de contrôle.

En effet, le décret-loi régissant la mise en place du Pass Vaccinal prévoit une amende pour le propriétaire des lieux ainsi que pour le contrevenant. Nous avons pu discuter avec un propriétaire de café qui a souhaité resté anonyme par peur de contrôle.

« Moi je n’ai pas les moyens d’embaucher une personne de plus pour vérifier les Pass. C’est au ministère de la Santé de nous envoyer quelqu’un. Nous n’allons tout de même pas faire leur travail à leur place. C’est inadmissible! De plus, il est hors de question que je refuse l’accès aux clients alors que notre situation est encore difficile. je refuse donc d’appliquer cette mesure! », lance-t-il énervé.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus un reportage consacré à la mise en place de Pass Vaccinal.

Reportage réalisé par Emna Bhira et Wissal Ayadi