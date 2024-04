Tunisie : Le point sur l’Ã©tat d’avancement des 1Ã¨re et 3Ã¨me tranche du pont de Bizerte

Tunisie : Le point sur l’état d’avancement des 1ère et 3ème tranche du pont de Bizerte

Les travaux des 1ère et 3ème tranches du nouveau pont de Bizerte ont atteint un taux d’avancement de plus de 30 %, selon les services techniques régionaux chargés du suivi du projet.

Ces deux tranches sont réalisées par des entreprises, BTP, tunisiennes, et portent sur des travaux de liaison Sud et Ouest de la région, à travers la réalisation d’une route express de 4,7 Km de long, dotée de trois échangeurs au niveau de chaque croisement de la GP 08 et l’autoroute A4.

Il s’agit du point de départ du projet, côté entrée du technopôle à l’entrée de la ville de Menzel Abderrahman, rapporte le gouvernorat de Bizerte dans un communiqué.

Alors que la 3ème tranche, relative à la liaison Nord, porte sur la réalisation d’une route expresse de 2,7 Km de long, avec la construction d’un échangeur au niveau de la route nationale n’o 11 menant à Menzel Bourguiba, d’un ouvrage à structure métallique, au niveau de la cimenterie, d’un ouvrage sur la route communale, et d’un sens giratoire au niveau de la route locale n’o 438.

Quant à la tranche principale de ce méga-projet accordée à la société chinoise des routes et chaussées, « Sichuan Road & Bridge (Group) Co, Ltd », la même source indique que le groupe chinois est en train de mettre au point les plans de réalisation, et leur approbation par le bureau de soutien technique, et les bureaux de contrôle. Il est attendu, dans la foulée, de mettre en place le chantier des travaux, fin avril, début Mai.

Ce troisième tronçon comprend la construction d’un pont suspendu et fixe au-dessus du canal de 2.1 Km de long. Il surplombe la surface de la mer de 56 mètres, et permet le passage de tous types de véhicules, ainsi que tous types de navires.



Il a été, par ailleurs, question de la réalisation de la tranche relative à l’aménagement des cités limitrophes du pont, côté Bizerte Sud et Bizerte Nord, dans les délégations de Zarzouna et Menzel Jamil.

