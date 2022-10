Tunisie : Les dernières nouveautés dans les domaines agricole et agro-alimentaire au SIAT 2022 au Kram

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a inauguré hier, mercredi, le salon international de l’investissement agricole et de la technologie (SIAT – 2022), dans sa 14ème édition, au palais des expositions du Kram.

L’Inde, l’Indonésie, l’Espagne, la Russie et le Congo démocratique participent, pour la première fois, à ce salon qui se tient du 12 au 15 octobre sous le signe de « l’investissement intelligent pour un développement durable ».

La locataire de la Kasbah a arpenté les différentes aires du salon, qui voit la participation de 220 exposants de 15 pays, et s’est enquise des innovations technologiques spécifiques à l’agriculture, comme la maîtrise d l’irrigation à distance, la préservation de la nappe phréatique, la lutte contre la consommation anarchique de l’eau…

Les dernières nouveautés dans les domaines agricole et de recherche scientifique, comme l’utilisation des techniques d’assèchement solaire des produits agricoles, les techniques modernes dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, l’utilisation de l’énergie solaire dans différents domaines agricoles…ont été exposées.

Les participants ont exposé de nouveaux projets liés à l’agriculture et aux industries agroalimentaires et la pêche, à l’instar de la valorisation des résidus des dattes pour extraire du sucre liquide, la production de plantes anti-salinité, et leur exploitation dans les industries alimentaires, pharmaceutique et des aliments pour bétail, la pisciculture et autres créations agricoles et maritimes qui s’adaptent aux changements climatiques.

La cheffe du gouvernement a pris connaissance des champs d’intervention des banques, et l’évolution du volume des crédits accordés, étant la première ligne de financement des dispositifs économiques, outre le rôle des compagnies d’assurance agricole sur le court et moyen terme, lesquelles présentent des facilités, selon la nature de chaque activité agricole.

Le SIAT 2022 est une opportunité de rencontres entre investisseurs tunisiens et leurs homologues étrangers, dans la perspective de projets de partenariat, de contrats de production, et de liaison des réseaux d’investissement dans de nombreux domaines, en vue d’instaurer un investissement agricole durable et résilient face aux changements climatiques.

Ont été présents, à cette occasion, des membres du gouvernement et des chefs d’organisations nationales.

Gnetnews