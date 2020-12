HAICA : « Nous sommes encerclés par les partisans du député Said Jaziri »

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, a indiqué que son local est assiégé par les partisans du député Said Al Jaziri , fondateur de Zitouna Fm. Ces protestant ont soulevé des slogans « Takfiristes » et crient « dégage » contre les membres de la HAICA ainsi que ses employés, selon un communiqué de la HAICA ce lundi 07 décembre 2020.

En effet, ces personnes protestent contre la suspension de la diffusion de la radio « Zitouna Fm » à vocation religieuse.

Rappelons que cette radio opère dans l’illégalité diffuse d’une manière clandestine depuis une ferme située à Mornag, dans le gouvernorat de Ben Arous, couvrant le Grand-Tunis, selon la HAICA.

Toutes ses demandes de régularisation de situation et d’octroi d’autorisation de diffusion avaient été refusées par l’Instance de régulation du paysage audiovisuel. En effet, la HAICA pense que cette radio est destinée notamment à la propagande et à la communication politique au profit du parti de son fondateur Said Jaziri, ce qui est en contradiction avec les dispositions des cahiers des charges de la création de radios.

Gnetnews