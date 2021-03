Journée de la Terre : La Tunisie réitère son soutien à la cause palestinienne

A l’occasion du 45ème anniversaire de la « Journée de la terre » (30 mars), en mémoire de la confiscation des terres de la Galilée opéré par Israël en 1976, la Tunisie réitère son soutien pour les luttes du peuple palestinien et sa fermeté héroïque afin d’acquérir son droit légitime d’établir un État indépendant, dont la capitale légitime serait la sainte Jérusalem.

Dans un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères, la Tunisie a rappelé sa ferme position de soutien à la cause palestinienne, ainsi que sa position permanente auprès des frères palestiniens et son soutien absolu à leur égard dans leur défense désespérée de leurs justes droits et la réalisation de leurs aspirations légitimes à vivre en liberté et en dignité, mettant fin à de longues décennies de griefs.

Dans ce contexte, la Tunisie renouvelle également son appel à la communauté internationale pour qu’elle assume ses responsabilités en protégeant le peuple palestinien contre les pratiques agressives et les attaques répétées auxquelles il est soumis, pour mettre fin aux plans de colonisation, de confiscation et d’expansion, soulignant que ces politiques ne tiennent pas compte des chartes, lois et normes internationales.