Ligue 1 : L’Espérance sacrée championne de Tunisie

L’Espérance Sportive de Tunis est sacrée championne de Tunisie de football pour la saison 2024/2025. Les Sang et or ont remporté le titre une journée avant la fin de la compétition après une victoire (0/5) obtenue à Béja et le faux pas de l’US Monastir qui a concédé le nul (1/1) à domicile face à l’ES Metlaoui.

À Rades, l’Etoile du Sahel a dominé le Club Africain (0/2). Les joueurs de Mkacher, revenus de très loin après un début de saison catastrophique, se retrouvent à égalité de points avec l’USMo. Les deux équipes lutteront jusqu’au bout pour décrocher une qualification pour la prochaine C1, alors que les Clubistes joueront pour la C3 avec l’ES Zarzis.