Kais Saied inaugure le nouvel hôpital de Sfax

Le président de la République, Kaïs Saïed, a inauguré, jeudi 10 décembre 2020, le nouvel hôpital de Sfax, financé par un don octroyé par la Chine.

En effet, la Chine a accordé un don à la Tunisie pour la construction d’un nouvel hôpital à Sfax dans le but d’alléger l’encombrement dans l’hôpital de la ville et donner plus d’accès aux services de santé aux habitants des délégations voisines.

Actuellement, vue l’évolution de la situation épidémiologique du pays, cet hôpital de Sfax sera transformé en un centre médical dédié aux malades Covid-19, sous la tutelle du ministère de la défense nationale.

Cet hôpital dont le cout s’élève à 200 MD, dispose aussi des services de réanimation, d’urgence, et d’un département d’hospitalisation consacré au service de neurologie.

Gnetnews