La Tunisie participe à une réunion restreinte de la Coalition mondiale contre Daech

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi a participé, mardi 30 mars, par visioconférence à la réunion du groupe restreint de la Coalition internationale contre Daech qui compte 83 pays membres, et cela en réponse à l’invitation de la Vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Sophie Wilmès, et du secrétaire d’État américain, Antony J. Blinken.

L’objectif de cette réunion, étant de réaffirmer leur détermination commune à poursuivre la lutte contre Daech en Irak et en Syrie, et à créer les conditions d’une défaite pérenne du groupe terroriste, qui demeure l’objectif unique de la Coalition, grâce à des efforts globaux et multidimensionnels.

A cette occasion, Jerandi a réaffirmé l’engagement de la Tunisie dans la lutte contre le terrorisme et à soutenir les efforts de la communauté internationale visant à éradiquer ce fléau qui menace la paix et la sécurité dans le monde, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères a également affirmé le soutien de la Tunisie à la Coalition mondiale contre Daech, soulignant la nécessité de continuer à faire preuve de vigilance et à contrer les tentatives de cette organisation terroriste de reprendre ses activités destructives, rapporte l’agence TAP.

Jerandi a souligné dans ce sens l’impératif de s’appuyer sur le droit international et le droit international humanitaire conformément à une approche globale et multidimensionnelle pour venir à bout du terrorisme d’une manière durable.

