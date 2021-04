Sfax : 41 morts dans le naufrage d’une embarcation d’immigrants irréguliers

Le bilan du naufrage d’une embarcation au large des côtes de Sidi Mansour, gouvernorat de Sfax, s’est alourdi.

Ce vendredi 16 avril, les opérations de recherches ont permis de repêcher 21 corps. Les corps de 41 personnes, dont au moins un enfant, ont été retrouvés jusqu’à présent.

Selon les rapports l’Agence des Nations Unies en Tunisie (UNHCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), trois survivants ont été secourus par les unités de la Garde nationale maritime (un homme et deux femmes originaires de Côte d’ivoire et de Guinée).

Les opérations de recherche sont toujours en cours et d’après les premières informations, toutes les personnes qui ont péri étaient originaires d’Afrique subsaharienne.

Ces personnes faisaient partie d’une opération d’émigration irrégulière vers les côtes italiennes mais leur embarcation a fait naufrage. Les corps ont été transférés à la morgue du CHU Habib Bourguiba à Sfax

