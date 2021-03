Ministère de la santé : Lancement du projet d’appui à la bonne gouvernance « Sahha »

Le ministère de la Santé a signé ce lundi 29 mars 2021 un mémorandum d’entente avec le CIPE (Center for International Private Enterprise) pour le lancement du projet d’appui aux principes de la bonne gouvernance dans le secteur de la Santé en Tunisie « Sahha ». L’objectif étant de soutenir le système hospitalier tunisien et de l’aider à faire face aux futures crises sanitaires. Ce projet est financé par l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique (USA) en Tunisie.

Ce projet dont le mémorandum d’entente a été signé par le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi et le président du CIPE, Ali Ayadi en présence de l’ambassadeur américain en Tunisie a pour objectif d’appuyer la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption dans le secteur de la santé à travers le renforcement de la transparence en matière de gestion des hôpitaux publics et d’approvisionnement en médicaments.

