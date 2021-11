Tunisie : Avec le dÃ©but de la saison de froid, la sociÃ©tÃ© civile se dÃ©mÃ¨ne pour venir en aide aux dÃ©munis

Tunisie : Avec le début de la saison de froid, la société civile se démène pour venir en aide aux démunis

Avec le froid qui commence à s’installer ces derniers temps en Tunisie, les associations s’activent pour adoucir la saison hivernale pour les familles démunies.

La persistance de la pandémie du Coronavirus a fait que la société civile qui menait autrefois les actions de solidarité, demeure focalisée sur les aides médicales dédiées aux hôpitaux, circuits covid-19, et des malades chroniques. Quant aux citoyens, fragilisés par les retombées des crises sanitaire et économique, ils semblent de moins en moins engagés dans ces élans d’entraide et de partage.

Pourtant, ces actions devraient prendre de l’ampleur cette année, face à un taux de pauvreté qui grimpe, pour se situer aux alentours de 21 %, et une précarité grandissante, près de 16 000 emplois perdus pendant la crise du Covid.

Gnetnews a contacté des jeunes à la tête d’associations, engagés pour aider leurs concitoyens dans le besoin. Ils sont des lycéens, collégiens, étudiants et diplômés, impliqués avec du cœur, dans ces actions de solidarité et d’entraide.

Comme Nizar Khadhari, président de la fondation « les restos d’amour de l’association universelle », dont la mission consiste à assurer quotidiennement un repas chaud aux sans-abri du centre-ville de Tunis.

Ayant l’ambition de nourrir un plus grand nombre de SDF sur le Grand Tunis, depuis 2 mois, il a lancé le projet d’un restaurant qui recrute les enfants venus du Centre de protection sociale, formés en cuisine. « C’est un restaurant qui remplit 3 fonctions : assurer les repas à une cinquantaine de SDF, sauver les jeunes de la délinquance en les employant, en plus d’offrir un revenu à l’association pour ne plus compter seulement sur les dons », nous a expliqué Nizar Khadhari.

Les volontaires sont nombreux à donner un coup de main au resto d’amour. « Ils sont généralement des jeunes étudiants avec le sens du devoir et de l’engagement envers ces personnes, malmenées par la vie. Certains ont même accueilli des SDF chez eux d’une manière permanente, afin qu’ils puissent retrouver leur vie d’autrefois. Soutenus par nos bénévoles, quelques sans abri ont retrouvé la force de refaire leurs papiers, et entamer des formations professionnelles, en mécanique, ferronnerie, pâtisserie, pour devenir autonome financièrement et reprendre leur vie en main », nous confie-t-il.

Le président de Lions Club Tanit Soukra, Selim Ben Hnia, nous a confié que le comité local avait lancé une action de solidarité en faveur de la région de Brahmia, une délégation d’El Alâa, située à 83 km du gouvernorat de Kairouan.

Cette région est parmi les plus défavorisées du centre de la Tunisie. Elle enregistre un taux élevé de personnes souffrant d’handicap, étant donné que les mariages consanguins y sont très courants, nous a expliqué le président de Lions Club, la Soukra.

D’après ce jeune étudiant engagé, cette action a visé 387 habitants de Brahmia dont 23 souffrent d’handicap. Au total ils sont 70 familles nécessiteuses ayant reçu des dons au mois d’octobre. Ces aides ont couvert notamment leurs besoins en matière de nourriture, couverture, vêtements, matelas… Sans oublier les animations culturelles pour les enfants, vu qu’ils n’ont aucun moyen de divertissement ou activité extrascolaire.

En l’interrogeant sur la baisse des dons ces dernières années, le responsable de Lions Club a reconnu que les aides venant des entreprises sont de moins en moins fréquentes. « En revanche, les citoyens ne tardent pas à contribuer avec des produits alimentaires mis dans les cadis des bénévoles qui collectent les aides au niveau des grandes surfaces. D’autres donateurs plus fidèles, versent directement chaque année des sommes respectables, sur les comptes de l’association…Grace à la confiance construite au fil des années, nous avons pu fidéliser de généreuses personnalités également », indique-t-il

La Secrétaire Générale d’Interact Club Méditérannée, Yasmine Khadija Khalil, a, elle, annoncé le démarrage de leur campagne d’appel au don pour l’action annuelle « Hiver au chaud », dédiée à la région du Kef.

Cette action sera menée en collaboration avec l’Interact Club Tunis César, et l’Interact Club Amilcar Sidi Bou Said. L’objectif des bénévoles de ces clubs juniors de l’association internationale Rotary, est de réaliser un plus grand impact social en ciblant le plus de personnes possibles, nous a-t-elle indiqué.

« Cette année, nous avons l’ambition d’aider 300 familles nécessiteuses, qui seront confrontées bientôt au temps glacial de ces régions montagneuses. Nous avons déjà lancé des actions dans les magasins pour recevoir les dons de produits alimentaires. Pour les vêtements, les membres des clubs s’en occupent. Ils font don de leurs anciens vêtements, ou encore font appel à l’aide du croissant rouge », ajoute-t-elle.

Ces jeunes bénévoles des clubs juniors de l’association internationale Rotary Club sont en coordination avec le gouverneur du Kef. « Pour plus transparence, nous lui avons confié la distribution des aides, puisqu’il connait de près, les personnes qui sont réellement dans le besoin dans la région », nous a expliqué Yasmine Khadija Khalil.

Emna Bhira