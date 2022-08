Tunisie : Démarrage des travaux de la TICAD 8

Les travaux de la TICAD8 ont démarré ce samedi 27 août avec la présence de plus de 66 personnalités officielles dont neuf chefs d’Etat et un roi.

Le président de la République était présent à l’accueil des différents participants au forum économique qui se tient au Palais des Congrès.

Santé, industrie automobile, énergies renouvelable. Au total, 82 projets seront présentés, lors de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), qui se tiendra les 27 et 28 août 2022, en Tunisie.

Le président de la République a jugé nécessaire de débattre de la position tunisienne lors de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD 8).

Le coordinateur général de la conférence « Ticad 8 », sur la coopération Japon-Afrique, Kaïs Darragi qu’en plus des Chefs d’Etat qui représenteront les pays africains participants, quelque 100 hommes et femmes d’affaires japonais participeront à cette conférence de haut niveau sur la coopération entre le Japon et l’Afrique.

Gnetnews