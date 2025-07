Le secteur de l’électricité et du gaz en grève le 17 juillet à l’appel de l’UGTT

La commission administrative sectorielle de l’électricité et du gaz, relevant de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), a annoncé une grève nationale pour le jeudi 17 juillet 2025, dans tous les établissements du secteur à travers le pays.

Dans un communiqué publié ce mercredi, la commission justifie ce mouvement par une série de revendications restées sans réponse, appelant notamment les autorités de tutelle à autoriser la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) à participer pleinement aux projets publics dans le domaine des énergies renouvelables, et à allouer les reliquats du soutien complémentaire (non versés entre 2016 et 2023) au budget d’investissement public dans ce secteur.

Parmi les autres revendications figurent :

-Le paiement immédiat des primes d’économie de gestion au titre de l’année 2020 ;

-L’application de l’accord conclu lors de la réunion du 28 avril 2025 ;

-L’intégration des augmentations salariales des années 2023, 2024 et 2025 dans le salaire de base ;

-L’application du barème salarial basé sur l’ancienneté ;

-Et l’activation de la circulaire relative aux promotions par l’expérience.

La commission dénonce un blocage persistant des négociations et appelle à une réaction rapide de la part des autorités afin d’éviter une escalade du conflit social dans ce secteur stratégique.

