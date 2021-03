Tunisie : Grève des distributeurs de bouteilles de gaz du 12 au 14 avril 2021

La Chambre Syndicale Nationale des distributeurs de bouteilles de gaz, a décidé à l’issue d’une réunion au sein du siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) d’entamer une grève pour une période de 3 jours du 12 avril jusqu’au 14 avril.

La chambre syndicale proteste contre l’indifférence et le laxisme du ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie à leur égard, quant à la mise en œuvre de la convention conclue avec l’autorité de tutelle le 17 décembre 2020, sur l’inclusion d’une subvention de 40 millimes en transport directement dans la facture et la mise à jour de la décision le 14 octobre 2005.

