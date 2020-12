Destruction de 4 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation

Le ministère de la Santé Publique a annoncé, le 25 décembre 2020, que ses équipes de contrôle sanitaire sont chargées d’assurer le suivi sanitaire des magasins à caractère alimentaire qui sont témoins de mouvements intenses à l’occasion du Nouvel An, en particulier ceux qui sont actifs dans le domaine de la préparation et de la vente de confiseries et de pâtisseries, ainsi que du stockage et de la vente de la viande de volaille.