À Jendouba, le ministre de l’Équipement insiste sur l’accélération des projets d’aménagement urbain dès le second semestre 2025

En visite ce mardi 8 juillet 2025 dans le gouvernorat de Jendouba, le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari, a réaffirmé l’importance d’accélérer la mise en œuvre des projets de réhabilitation urbaine programmés dans la région, dès le début du second semestre de l’année en cours.

Accompagné du gouverneur de Jendouba, Tayeb Dridi, de la PDG de l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, Sondos Beji Karim, ainsi que de députés de la région et de cadres centraux et régionaux, le ministre a effectué une visite de terrain au chantier de réhabilitation du quartier Zahoua-Aziz, dans la commune de Jendouba.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la deuxième génération du programme national de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitat spontané. Il affiche à ce jour un taux d’avancement de 70 % et comprend :

-le pavage des routes,

-l’installation de réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales,

-la mise en place de réseaux d’eau potable et d’éclairage public,

-ainsi que l’amélioration de 700 logements dans le quartier.

Le ministre a souligné que ce type de projet vise à améliorer la qualité de vie des habitants et à offrir un cadre de vie plus sain à travers la modernisation des infrastructures et l’accès à des services de base de meilleure qualité.

La visite a également permis aux autorités d’écouter les préoccupations des habitants. Salah Zouari a insisté sur la nécessité d’associer les citoyens à la planification des projets, afin de mieux répondre à leurs besoins et attentes.

