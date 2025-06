À Séville, la cheffe du gouvernement tunisien réaffirme le soutien de la Tunisie à la cause palestinienne

En marge des travaux de la 4e Conférence internationale sur le financement du développement, qui se tient à Séville, la cheffe du gouvernement tunisien, Mme Sarra Zaâfrani Zenzri, s’est entretenue ce lundi 30 juin 2025 avec le Premier ministre palestinien, Dr Mohammad Mustafa. La rencontre a eu lieu au Centre des conférences, en présence de Mme Fatma El Omrani Chergui, ambassadrice de Tunisie à Madrid.

Au cours de cet échange, Mme Zaâfrani Zenzri a réitéré l’attachement indéfectible du président de la République, Kaïs Saïed, aux principes fondamentaux soutenant la cause palestinienne. Elle a rappelé que la Tunisie demeure fermement engagée en faveur du droit du peuple palestinien à établir un État indépendant sur l’ensemble de ses terres, avec Al-Qods (Jérusalem) pour capitale. « Il ne saurait y avoir de justice ni de sécurité collective tant que la question palestinienne reste sans solution », a-t-elle affirmé.

La cheffe du gouvernement a également exprimé la pleine disposition de la Tunisie à contribuer à la reconstruction de la bande de Gaza, dévastée par les bombardements israéliens. Elle a souligné que toutes les compétences tunisiennes sont prêtes à être mobilisées au service du peuple palestinien, en signe de solidarité face à l’ampleur des destructions subies.

Pour sa part, le Premier ministre palestinien a salué la constance de la position tunisienne et du président Kaïs Saïed, tout comme le soutien historique et fraternel du peuple tunisien à la cause palestinienne.

Gnetnews