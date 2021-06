« A’SIMA Tunis », un projet qui fera de la capitale une métropole durable, le point avec Souad Abderrahim

Depuis février 2020, la ville de Tunis s’est engagée dans un projet appelé « A’SIMA Tunis », soit « Tunis Capitale ». Un programme destiné à transformer le visage de Tunis afin qu’elle deviennent une véritable métropole durable.

C’est lors d’une conférence de presse organisée à la municipalité de Tunis, que les grandes lignes de ce projet ont été dévoilées par la Maire de la ville Souad Abderrahim.

Cette conférence a rassemblé plusieurs experts qui forment le comité de pilotage chargé de mener à bien les ambitions de « A’SIMA Tunis ».

Ce projet a été initié par la municipalité de Tunis en partenariat avec MedCities, un réseau de villes méditerranéennes et la Métropole de Barcelone et s’étendra sur 4 ans.

Grâce à un financement de l’Union Européenne de 2,6 millions d’euros, ce projet permettra de réaliser 3 des 17 objectifs de développement durable (ODD) établis par les États membres des Nations unies et qui sont rassemblés dans l’Agenda 2030.

38 villes impliquées dans l’élaboration de « la stratégie de ville »

Dans un premier temps, il s’agira de renforcer la planification stratégique urbaine de Tunis grâce à l’élaboration d’une stratégie de ville. « Nos voulons que cette dernière soit faite de manière participative », indique Souad Abderrahim. En effet, des concertations avec les habitants de Tunis seront organisées afin que chacun puisse donner la vision qu’il désire pour sa commune par le biais de sondage ou de réunions publiques.

A noter que ce projet concerne l’ensemble du Grand-Tunis. « La mise en place de cette stratégie de développement de Tunis ne peut pas se faire sans le concours des 38 villes qui composent la capitale », ajoute la Maire. Ainsi, 2,6 millions d’habitants seront concernés.

Le deuxième objectif de « A’SIMA Tunis » sera d’améliorer la gestion durable des déchets. En effet, l’ambition métropolitaine de ce programme engage la ville à faire de nombreux efforts en termes de propreté et d’écologie. Ainsi, il est prévu de mettre en place 4 projets pilote à caractère intercommunal afin d’optimiser la gestions des déchets avec une enveloppe de 600.000 euros. D’après Khaled Lazaar, Directeur de la commission de la stratégie de développement de la ville de Tunis, la propreté et la gestion des déchets est une des composantes les plus importantes.

Pour atteindre cet objectif, nous avons un grand travail de communication à faire auprès de la population afin de les sensibiliser au fait qu’ils doivent prendre soin de leur ville », nous dit-il.

Enfin, le troisième objectif sera d’inclure la ville de Tunis dans le réseau des villes méditerranéennes.

Les autres secteurs qui seront impliqués dans ce projets sont l’infrastructure, les transports en modernisant la mobilité, le paysage urbain, l’environnement, l’emploi, la croissance économique, la cohésion sociale, la qualité de vie ainsi que le bien-être des citoyens.

Wissal Ayadi