Accélération des Projets publics au Kef : Visite du ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières

Dans le cadre d’une visite de travail dans le gouvernorat du Kef pour suivre la régularisation des situations foncières et accélérer la réalisation des projets publics, le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, M. Mohamed Rekik, a procédé ce mardi 28 mai 2024 à l’installation du nouveau directeur régional, M. Tahar Manai. La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Nizar Jamaoui, premier délégué chargé des affaires du gouvernorat de Kef, ainsi que de plusieurs hauts cadres du ministère et des autorités régionales.

Cette visite a été l’occasion pour le ministre de vérifier les conditions de travail au sein des différents services de l’administration régionale des domaines de l’Etat notamment en ce qui concerne l’accélération du traitement des dossiers fonciers en suspens liés aux projets publics.

Le ministre a également rencontré plusieurs citoyens pour écouter leurs préoccupations concernant leurs situations foncières. Ces dossiers seront examinés conformément aux procédures et réglementations en vigueur.

Par ailleurs, le ministre a remis des contrats d’achat à des propriétaires de terrains nécessaires à la réalisation des projets publics suivants :

Réparation de la ligne ferroviaire n°6 entre Bir Mcherga et Kalaat Khasba, dans sa section entre Dahmani et Ain Masakhia

Amélioration de la route régionale n°78 : Intersection de Kroubat – Borj Aifa dans le gouvernorat de Kef

Combler les lacunes sur la route régionale n°79, lot n°11, délégation de Tajerouine

Barrage collinéaire sur l’oued El Kahal dans le gouvernorat de Kef

Piste menant au quartier administratif et au site du barrage de l’oued Sart

De plus, le ministre a accordé :

L’autorisation de cession d’un terrain public à la municipalité de Tajerouine, afin de régulariser la situation des commerces et des ateliers

Un contrat de vente à la municipalité de Touiref pour un terrain public afin de régulariser une partie du centre de collecte de lait construit dans le cadre du développement intégré

Le ministre a également annoncé l’approbation du lotissement des quartiers Saâda 1 et 2, invitant les habitants à contacter l’administration régionale des Domaines de l’État et des Affaires Foncières de Kef pour régulariser la situation de leurs logements à des prix symboliques dans le cadre du programme de régularisation des anciens ensembles résidentiels sur les biens publics.

Gnetnews