Accord Européen sur les « Top Jobs » de l’UE: Ursula von der Leyen, António Costa et Kaja Kallas nommés

Les dirigeants de l’Union européenne se sont mis d’accord jeudi soir sur la répartition des postes clés. Ursula von der Leyen reste présidente de la Commission européenne, António Costa prend la tête du Conseil européen et Kaja Kallas est nommée aux Affaires étrangères.

Cet accord, bien que prévisible, avait été scellé dès mardi par six dirigeants européens, dont Emmanuel Macron et Olaf Scholz, représentant la « grande coalition » des droites, sociaux-démocrates et centristes, suite aux élections européennes de juin. La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, s’était vigoureusement opposée à cet arrangement.

Ursula von der Leyen, 65 ans, entame ainsi un second mandat à la présidence de la Commission, sous réserve de l’approbation du Parlement européen.

António Costa, ancien Premier ministre portugais, retrouve une position de premier plan en devenant président du Conseil européen, malgré sa démission en 2023 suite à un scandale de corruption.

Kaja Kallas, Première ministre estonienne et libérale, a été choisie comme cheffe de la diplomatie européenne. Sa nomination, comme celle de von der Leyen, doit encore être validée par les eurodéputés.

Gnetnews