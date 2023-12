Adoption du budget 2024 du ministère de la Jeunesse et des Sports

Le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports pour l’année 2024 a été approuvé par les députés de l’Assemblée des représentants du peuple. Le vote a enregistré 109 voix favorables, douze voix contre et dix abstentions. Le montant du budget ministériel s’élève à 944.764 millions de dinars.

Dans son discours inaugural, le président de l’Assemblée des représentants du peuple a salué les brillants succès des champions tunisiens dans diverses disciplines sportives, les félicitant pour avoir porté haut le drapeau tunisien sur la scène internationale.

Il a confirmé que la Tunisie compte sur sa jeunesse, qui représente le cœur pulsant de la société, une source d’énergie créative.

Le président a mis en avant, dans le cadre des cadres constitutionnels et légaux, la nécessité de mettre en place des stratégies et des plans visant à consolider des programmes capables de tirer parti efficacement des ressources et des capacités de la jeunesse, jouant un rôle moteur dans le développement économique, social, culturel, et contribuant activement aux affaires publiques.

Il a insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts conjoints pour habiliter les jeunes, améliorer la gouvernance des politiques publiques qui leur sont destinées, réviser les cadres juridiques et réglementaires en relation avec leurs besoins et aspirations. Il a souligné l’importance de stimuler les compétences des jeunes et de préserver la dynamique positive de l’énergie des jeunes pour renforcer la confiance dans les institutions de l’État et cultiver une culture de l’espoir et de l’ambition.

Le rapport de la Commission de l’Éducation, de la Formation Professionnelle, de la Recherche Scientifique, de la Jeunesse et des Sports sur la mission de la Jeunesse et des Sports du projet de budget de l’État pour l’année 2024 a été présenté. Ensuite, la parole a été donnée aux députés, centrée sur les sujets suivants :

Demander l’élaboration d’une stratégie inclusive intégrant tous les jeunes de toutes les régions de manière active dans les programmes de la jeunesse et des sports.

Réclamer la maintenance des maisons de la jeunesse, en particulier dans les régions intérieures.

Exiger la mise en place de programmes de sensibilisation et d’orientation dans les maisons de la jeunesse pour stimuler et intégrer efficacement cette catégorie dans la construction et la réforme.

Plaider pour la généralisation du projet de la nouvelle génération de maisons de jeunes à toutes les régions de la République.

Accélérer l’adoption du décret sur les maisons de jeunes.

Soutenir les programmes du ministère pour une meilleure prise en charge des jeunes dans les régions intérieures et inculquer une culture d’espoir en eux.

Préparer les maisons de jeunes et les centres de camping pour encourager le tourisme des jeunes.

Prendre soin des jeunes et des installations sportives dans les zones frontalières.

Établir un partenariat avec les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur pour promouvoir le sport scolaire et universitaire.

Exiger la finalisation de plusieurs projets sportifs en suspens, en particulier dans les régions.

Le sort du projet de maintenance de la piscine du Belvédère.

Élaborer un programme « Sport en vie » et le généraliser à toutes les régions.

Nécessité de soutenir les associations sportives et les sports individuels.

Accélérer l’adoption d’une loi régissant les structures sportives sous forme d’un un texte juridique global et complet de la loi sur le sport.

Coordination entre les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Équipement, et du Logement.

Soutenir le sport féminin.

À la suite de cela, le ministre de la Jeunesse et des Sports a répondu aux questions des députés et à leurs interventions, abordant les sujets suivants :

Activation de la coopérative des athlètes dans le but d’encadrer les anciens athlètes.

Trouver des mécanismes juridiques pour éliminer la manipulation des résultats liée aux paris sportifs, et adhérer au traité européen dans ce domaine.

Achèvement de l’élaboration d’un projet de loi conforme aux normes internationales en matière de lutte contre le dopage, soumis au Conseil des ministres.

Toutes les sociétés de paris sportifs opèrent en dehors de la loi, à l’exception de la Société de Promotion Sportive.

Le projet de loi sur les paris sportifs est prêt depuis fin décembre 2021, il est un texte important, et toutes les ministères doivent exprimer leur avis, expliquant ainsi la longue période de préparation.

La nécessité de réglementer le sport professionnel dans toutes les spécialités par le biais d’une loi.

L’achèvement du projet de loi sur les structures sportives pour remplir toutes les conditions, après avoir été présenté à divers ministères concernés, permettra de créer un organe d’arbitrage neutre pour examiner les litiges sportifs, et constituera un cadre horizontal pour la surveillance financière et administrative.

La loi sur les structures sportives peut être le point de départ d’une revue sportive.

Les réalisations du ministère dans la maintenance de nombreux projets sportifs et jeunesse, ainsi que les nouvelles installations dans plusieurs régions du pays.

Coordination avec les ministères concernés, en particulier le ministère de l’Équipement, et avec les délégations régionales de la jeunesse et des sports pour éviter les retards dans la réalisation de certains projets dans le domaine de la jeunesse et du sport.

Coordination avec le ministère de l’Enseignement Supérieur concernant la formation continue des enseignants d’éducation physique.

Travailler sur la résolution du dossier de la piscine de Belvédère dans les meilleurs délais.

