Tunisie : Afek Tounes fait part de sa position envers les Ã©lections locales

Tunisie : Afek Tounes fait part de sa position envers les élections locales

Afek Tounes annonce, ce lundi 09 Octobre « sa non-participation aux élections locales », et appelle les Tunisiens « à ne pas y participer, en signe de son rejet de choix politiques qui ne contribuent, et ne contribueront pas à changer la vie des Tunisiens », les considérant comme « une poursuite d’une perte de temps, d’efforts et de ressources ».

Le parti exprime, à l’issue de la tenue de son Conseil national, « sa profonde préoccupation, envers ce qu’il en est advenu de la situation, après que plus de deux ans se soient écoulés du pouvoir personnel absolu », appelant « à l’arrêt immédiat de toutes les poursuites pénales contre les opposants et journalistes ».

Afek appelle « à un règlement rapide des préoccupations des citoyens, en s’éloignant de la logique du complot et des discours populistes, en passant rapidement, aux réformes structurelles réelles dans différents domaines, lesquelles sont de nature à créer un changement dans le quotidien des Tunisiens ».

Ce faisant, le parti dit « se tenir aux côtés du peuple palestinien dans sa lutte contre l’occupation barbare, fait assumer la totale responsabilité à la force occupante, de la dégradation de la situation, et appelle la communauté internationale à une intervention rapide pour mettre un terme aux atteintes continues à son encontre ».

Gnetnews