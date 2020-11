Affaire Bakir : Le CS Sfaxien saisit la FIFA

Le Club Sportif Sfaxien a décidé de porter plainte contre Mohamed Bakir et son nouveau club, le CR Belouizdad. Le comité juridique a informé la FIFA que le joueur s’était engagé avec le club sudiste jusqu’en 2022 et qu’il a signé en faveur du club algérien sans son accord. L’instance internationale devrait demander à Bakir et à son nouveau club les preuves qu’il n’était plus lié au CSS.

