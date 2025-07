Affaire « Complot 2 » : la défense de Rached Ghannouchi dénonce une « parodie de justice » et maintient son innocence

Au lendemain du verdict rendu par la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme, qui a condamné Rached Ghannouchi à 14 ans de prison dans le cadre de l’affaire dite du « Complot 2 » ou du « dispositif secret », le comité de défense du leader d’Ennahdha a publié un communiqué dénonçant les conditions du procès et réaffirmant son innocence.

Selon le communiqué publié le 8 juillet 2025, le jugement a été prononcé à l’issue d’une audience à distance à laquelle l’ancien président du Parlement a refusé de participer, en signe de protestation contre ce que ses avocats qualifient de procès inéquitable. Le reste des accusés, également concernés par cette affaire, n’a pas été autorisé à comparaître physiquement ni à se défendre publiquement, toujours selon la même source.

Une procédure jugée arbitraire

La défense affirme que Rached Ghannouchi n’a commis aucun des actes qui lui sont reprochés et que les accusations reposent uniquement sur les déclarations d’un témoin secret, dont l’identité a été dissimulée et qui, selon elle, a livré un témoignage sans preuves, contradictoire, et dont il s’est rétracté en grande partie.

Les avocats critiquent également l’absence de leur client au moment du jugement, et le fait qu’ils n’aient pas été autorisés à plaider en sa faveur, ce qui constitue selon eux une violation manifeste du droit à un procès équitable.

La défense maintient le cap

Le comité affirme qu’il poursuivra ses efforts pour faire reconnaître l’innocence de Rached Ghannouchi et défendre ses droits fondamentaux, en insistant sur le respect de la présomption d’innocence et la nécessité d’un procès conforme aux garanties juridiques.

