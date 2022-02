Affaire Coulibaly : Jmal tacle Charfeddine

L’ex défenseur de l’Etoile Sportive du Sahel a parlé, sur les ondes d’IFM, de la situation actuelle et de la crise financière que traverse son ex club. Pour Ammar Jmal les choses sont claires : « Nous en sommes là à cause de la gestion catasteophique de l’ex président Ridha Charefeddine et particulièrement en ce qui concerne l’affaire Coulibaly. Un joueur qui a coûté plus de 4 millions de dinars. Personne ne les vaut en Tunisie. C’est à lui de trouver la solution ».

