Récolte céréalière 2025 : Plus de 9,2 millions de quintaux collectés à ce jour

Selon les derniers chiffres publiés par l’Office des céréales, les quantités de céréales collectées à l’échelle nationale pour la campagne 2025 ont atteint, au 4 juillet, 9,292 millions de quintaux, dont 95 % destinés à la consommation et 0,463 % constitués de semences sélectionnées.

Le rythme de collecte reste soutenu, avec une moyenne quotidienne estimée à 243 000 quintaux.

Sur le plan régional, le gouvernorat de Béja arrive en tête, avec 23,23 % du total collecté, suivi de Bizerte (13,85 %), Siliana (12,84 %) et Jendouba (11,73 %).

En termes de répartition par type de céréales, les quantités collectées se déclinent comme suit :

-Blé dur : 6,089 millions de quintaux

-Orge : 2,688 millions de quintaux

-Blé tendre : 478 000 quintaux

-Triticale : 37 000 quintaux

L’Office des céréales a également rappelé la mise en place d’une cellule de suivi de la campagne de collecte, chargée d’accompagner les agriculteurs et les intervenants du secteur, de répondre à leurs préoccupations et de résoudre les difficultés rencontrées. Cette cellule peut être contactée aux numéros suivants : 80 10 67 88 et 95 99 75 21.

Pour rappel, les prévisions du ministère de l’Agriculture tablent sur une récolte globale de 18 millions de quintaux pour la saison 2025.

Gnetnews