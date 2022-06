Affaire Â«Â Instalingo Â»: Mohamed Ali Aroui placÃ© en garde Ã  vue

Affaire « Instalingo »: Mohamed Ali Aroui placé en garde à vue

L’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur, Mohamed Ali Aroui a été placé en garde à vue de vendredi 17 juin, après autorisation du ministère public.

Cette décision intervient dans le cadre de l’enquête liée à l’affaire « Instalingo ».

Lotfi Hidouri, journaliste à Achahed, une ancienne officière de police, le dirigeant d’Ennahdha, Adel Daâdaâ, l’ancien attaché à la présidence du gouvernement, Achraf Barbouche et le blogueur Salim Jebali ont également été placés en garde à vue, toujours dans la même affaire.

Pour rappel, le 13 septembre 2021 le ministère public avait décidé l’ouverture d’une enquête contre les suspects dans « l’affaire Instalingo », implantée à Kalâa Kebira et spécialisée dans la création de contenu et la communication numérique.

Les suspects ont été accusés d’un attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres, à provoquer le désordre, le meurtre et le pillage sur le territoire tunisien, conformément aux articles 67, 68 et 72 du Code pénal.

