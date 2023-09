African Football League 2023 : Voici le calendrier complet

Voici le programme détaillé de la phase finale de l’African Football League :

Quarts de finale :

TP Mazembe (RD Congo) Vs Espérance de Tunis (Tunisie) (aller 21/10 et retour 25/10)

Enyimba FC (Nigeria) Vs Wydad Athletic Club (Maroc) (aller 22/10 et retour 25/10)

Simba SC (Tanzanie) Vs Al Ahly (Egypte) (aller 20/10 et retour 24/10)

Atlético Petroleos de Luanda (Angola) Vs Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) (aller 21/10 et retour 24/10)

Demi-finales :

(Enyimba FC ou Wydad Athletic Club) Vs (TP Mazembe ou Sportive de Tunis) (aller 29/10 et retour 01/11)

(Simba SC-Al Ahly) Vs (Atlético Petroleos de Luanda-Mamelodi Sundowns) (aller 29/10 et retour 01/11)

Finale :

Aller 05/11

Retour 11/11