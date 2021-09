AfroBasket 2021 : Ben Romdhane MVP ! Abada dans l’Ã©quipe type

AfroBasket 2021 : Ben Romdhane MVP ! Abada dans l’équipe type

Avant la remise du trophée de champion d’Afrique, Fiba Afrique a dévoilé le Cinq Majeur de l’AfroBasket 2021. Deux Tunisiens y figurent : Makrem Ben Romdhane, qui a été élu meilleur joueur de la compétition et Omar Abada. Gorgui Dieng (Sénégal), Matt Costello (CIV) et Walter Tavares (Cap-Vert) complètent l’équipe type.

A la surprise générale, Michael Roll (16.2 points et 5.2 passes) et Salah Mejri (16.2 points et 6 rebonds), énormes tout au long du tournoi, ne figurent pas dans l’équipe type.

GnetNews