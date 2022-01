AG de l’EST : Chaâbeni et Traoui à l’honneur

Lors des travaux de l’Assemblée générale ordinaire, le président de l’Espérance Sportive de Tunis, Hamdi Meddeb a tenu à rendre hommage à l’ex coach Mouine Chaâbeni ainsi qu’à son adjoint Majdi Traoui. Les deux ex techniciens, se trouvent en Tunisie puisque le championnat égyptien est à l’arrêt.

Interogé par les médias, Chaâbeni a déclaré : « Je suis heureux et reconnaisant. Je remercie mon président pour ce geste plein de signification et je souhaite beaucoup de réussite à mon club de toujours. C’est ici que j’ai tout appris et que j’ai les meilleurs souvenirs ».

GnetNews