Agression dâ€™un mÃ©decin Ã Boussalem : Les jeunes mÃ©decins appellent Ã une mobilisation

Lâ€™Organisation tunisienne des jeunes mÃ©decins a dÃ©noncÃ©, dans un communiquÃ© publiÃ© ce dimanche 17 aoÃ»t 2025, lâ€™agression violente subie par un interne en chirurgie orthopÃ©dique Ã lâ€™hÃ´pital Habib Bourguiba de Boussalem, dans le gouvernorat de Jendouba. Le mÃ©decin, Nadim Derouiche, a Ã©tÃ© attaquÃ© par un patient venu consulter aux urgences. Lâ€™agression lui a causÃ© un traumatisme crÃ¢nien nÃ©cessitant des examens mÃ©dicaux approfondis et une surveillance en service de neurologie.

Lâ€™organisation a exprimÃ© sa vive condamnation de cette agression Â« prÃ©mÃ©ditÃ©e Â» visant le personnel mÃ©dical dans lâ€™exercice de ses fonctions, dÃ©nonÃ§ant le manque de respect et de protection dont souffrent les soignants. Elle a Ã©galement pointÃ© du doigt le silence des responsables et lâ€™inaction de lâ€™administration hospitaliÃ¨re, quâ€™elle accuse de ne pas rÃ©agir Ã la gravitÃ© de ces violences rÃ©pÃ©tÃ©es.

Lâ€™Organisation des jeunes mÃ©decins a rappelÃ© que la protection physique et morale du corps mÃ©dical figure parmi ses prioritÃ©s, et a averti que la rÃ©pÃ©tition de tels incidents menace la sÃ©curitÃ© des Ã©tablissements de santÃ© et des soignants.

Face Ã cette situation, elle appelle les mÃ©decins internes, rÃ©sidents, Ã©tudiants en mÃ©decine ainsi que lâ€™ensemble du personnel de la santÃ© publique Ã participer Ã une journÃ©e de protestation prÃ©vue le lundi 18 aoÃ»t 2025 Ã 10h devant lâ€™hÃ´pital Habib Bourguiba de Boussalem.

Les jeunes mÃ©decins exigent la mise en place de mesures concrÃ¨tes pour garantir la sÃ©curitÃ© du corps mÃ©dical et des patients Ã lâ€™intÃ©rieur des hÃ´pitaux, ainsi que lâ€™activation de lâ€™arsenal juridique pour poursuivre les agresseurs.

Lâ€™organisation prÃ©vient que la persistance du climat de violence dans les Ã©tablissements de santÃ©, sans rÃ©action ferme des autoritÃ©s, ne fera quâ€™accentuer la crise et mettre en danger la vie des professionnels de santÃ©.

