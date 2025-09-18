Agriculture : La Tunisie a récolté 12 millions de quintaux de céréales lors de la dernière saison

Mohamed Ali Ben Romdhane, responsable à la Direction générale de la production agricole au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a indiqué jeudi 18 septembre 2025 que la Tunisie a récolté 12 millions de quintaux de céréales lors de la dernière saison, contre des prévisions initiales de 20 millions de quintaux.

Lors de son intervention sur les ondes de la radio nationale, il a précisé que les besoins du pays en céréales s’élèvent à 36 millions de quintaux, et que les quantités récoltées auront un impact positif sur les importations nécessaires pour couvrir la demande.

Mohamed Ali Ben Romdhane a également souligné que le ministère, en coordination avec les différents acteurs du secteur, est pleinement préparé pour la prochaine saison, notamment en matière de semences, d’engrais, d’équipements agricoles et de financement, afin de soutenir la production nationale.

