Tunisie : quand le prix de la viande dÃ©passe le rythme des salaires

Une infographie retraÃ§ant lâ€™Ã©volution du SMIG et du prix du kilogramme de viande de mouton en Tunisie entre 1980 et 2025 met en lumiÃ¨re une rÃ©alitÃ© Ã©conomique de plus en plus prÃ©occupante : le pouvoir dâ€™achat des Tunisiens en matiÃ¨re de viande rouge sâ€™est fortement dÃ©gradÃ© au cours des quinze derniÃ¨res annÃ©es.

Selon les donnÃ©es compilÃ©es Ã partir de lâ€™INS, de la Banque centrale de Tunisie et de lâ€™Observatoire national de lâ€™agriculture, le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est passÃ© de 55 dinars en 1980 Ã 520 dinars en 2025. Sur la mÃªme pÃ©riode, le prix du kilogramme de viande de mouton a bondi de 2,5 dinars Ã 60 dinars.

Si les deux courbes Ã©voluaient presque au mÃªme rythme entre 1980 et 2000, la tendance change radicalement Ã partir de 2010. Alors que le SMIG augmente progressivement, le prix de la viande connaÃ®t une flambÃ©e spectaculaire.

Entre 1980 et 2025, le SMIG a Ã©tÃ© multipliÃ© par 9,5, soit une hausse de 845 %. En parallÃ¨le, le prix du kilogramme de viande de mouton a Ã©tÃ© multipliÃ© par 24, enregistrant une augmentation de 2300 %.

Cette diffÃ©rence dâ€™Ã©volution se reflÃ¨te directement sur la capacitÃ© dâ€™achat des mÃ©nages. En 1980, un salariÃ© payÃ© au SMIG pouvait thÃ©oriquement acheter environ 22 kilogrammes de viande de mouton avec un mois de salaire. Ce ratio est restÃ© relativement stable jusquâ€™en 2000, avant dâ€™atteindre un pic en 2010 avec 25,6 kilogrammes.

Mais la dÃ©cennie suivante marque une rupture brutale. En 2020, le pouvoir dâ€™achat chute Ã 10,6 kilogrammes, puis Ã seulement 8,7 kilogrammes en 2025. Autrement dit, un salariÃ© au SMIG peut aujourdâ€™hui acheter prÃ¨s de trois fois moins de viande quâ€™en 2010.

Lâ€™infographie souligne ainsi une baisse dâ€™environ 66 % du pouvoir dâ€™achat en viande rouge entre 2010 et 2025. Cette dÃ©gradation illustre lâ€™Ã©cart grandissant entre lâ€™Ã©volution des revenus et celle des produits alimentaires de base, dans un contexte marquÃ© par lâ€™inflation, la hausse des coÃ»ts de production et les difficultÃ©s Ã©conomiques que traverse le pays.

Au-delÃ des chiffres, cette Ã©volution traduit une transformation des habitudes de consommation des mÃ©nages tunisiens, pour lesquels la viande rouge devient progressivement un produit de plus en plus difficile dâ€™accÃ¨s.