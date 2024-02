Ahmed Hachani s’entretient avec les délégations internationales pour renforcer la coopération

Dans une réunion tenue le 13 février 2024, au palais du gouvernement à la Kasbah, le chef du gouvernement Ahmed Hachani, a accueilli les chefs des missions techniques et financières internationales accrédités en Tunisie. La rencontre, à laquelle ont également assisté plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre des Finances, la ministre de l’Économie et de la Planification, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, le ministre de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche maritime, ainsi que le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, à la Migration et aux Tunisiens à l’étranger, a été l’occasion de discuter des opportunités de renforcement de la coopération internationale.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, dès le début de la réunion, Hachani a souligné l’importance de la coopération entre la Tunisie et les missions techniques et financières internationales, mettant en avant la nécessité de soutenir et de développer cette collaboration stratégique. Il a également mis en avant les progrès notables des indicateurs économiques du pays, attribués aux efforts continus et aux ressources nationales.

Il a appelé à une intensification de la coordination avec les partenaires techniques et financiers pour obtenir des résultats plus probants. Il a insisté sur la réalisation de réformes cruciales dans le cadre d’un partenariat durable et mutuellement avantageux.

Les représentants des délégations internationales ont exprimé leur satisfaction quant à cette réunion directe avec le Chef du gouvernement et les membres du gouvernement, manifestant leur désir de renforcer la coopération avec la Tunisie.

Gnetnews