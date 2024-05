Ahmed Hachani supervise une réunion ministérielle sur la stratégie nationale pour la jeunesse 2035

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé ce mardi 7 mai 2024, à la Kasbah, une réunion ministérielle portant sur la stratégie nationale pour la jeunesse à l’horizon 2035, en présence des ministres.

Dans son discours d’ouverture, Hachani a salué la collaboration fructueuse entre les différents ministères et tous les intervenants dans l’élaboration de la stratégie nationale pour la jeunesse à l’horizon 2035, soulignant la nécessité de continuer à redonner espoir et confiance à la jeunesse tunisienne en elle-même, ainsi qu’en les institutions de l’État et dans son environnement social et économique.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, a présenté la stratégie nationale pour la jeunesse à l’horizon 2035, qui s’est articulée principalement autour des points suivants : l’appartenance et la citoyenneté, le bien-être social et les modes de vie sains, l’intégration sociale et économique des jeunes, la créativité, l’innovation et le renouveau, ainsi que la mobilité et les loisirs des jeunes.

À la fin de la réunion, la stratégie nationale pour la jeunesse à l’horizon 2035 a été adoptée, et toutes les parties concernées ont été invitées à élaborer le plan d’action exécutif de cette stratégie à court et moyen terme, afin de consolider l’approche participative adoptée dans son élaboration.

