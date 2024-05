L’arrivÃ©e du printemps et du soleil: Le bonheur pour les uns, la dÃ©pression pour les autres

L’arrivée du printemps et du soleil: Le bonheur pour les uns, la dépression pour les autres

Alors que les premières lueurs du printemps semblent bien installées, une gamme d’émotions émerge au sein de la société. Pour certains, cette saison évoque un renouveau bienvenu, une bouffée d’air frais après les mois sombres et froids. Le soleil émerge de sa cachette hivernale, apportant avec lui une chaleur réconfortante et une luminosité revitalisante. Pour beaucoup, c’est une aubaine, une opportunité de sortir de l’hibernation, de retrouver le sourire et l’énergie qui semblaient évanouis avec les dernières feuilles d’automne.

Arrivée du printemps: Son lot de soleil et de bonheur

L’effet du soleil sur le moral et le bien-être n’est plus à prouver. La lumière naturelle déclenche la libération de sérotonine dans le cerveau, une substance chimique souvent associée à la sensation de bonheur et de bien-être.

La vitamine D, produite par le corps en réponse à l’exposition au soleil, renforce le système immunitaire et favorise une bonne santé osseuse. Ainsi, pour beaucoup, le printemps est une période de renouveau physique et mental, une saison où les sourires se multiplient et où les espoirs renaissent.

La dépression de l’été existe !

Dans l’imaginaire collectif, la dépression saisonnière est souvent associée aux mois sombres et froids de l’hiver. Cependant, il est surprenant de constater que pour certaines personnes, la dépression prend ses quartiers l’été. Ce phénomène méconnu, appelé dépression estivale, mérite d’être mis en lumière.

Selon les études réalisées sur la question, la dépression estivale se caractérise souvent par des troubles du sommeil, une diminution de l’appétit et du poids, un sentiment d’impuissance, ainsi qu’une perte de motivation et d’intérêt général. Contrairement à sa version hivernale, où l’hyper somnolence et la prise de poids sont plus fréquentes, la dépression estivale présente des symptômes distincts semble manifester tout le contraire.

Mais quelles sont les causes de ce phénomène surprenant ? Contrairement à la dépression hivernale, souvent attribuée au manque de lumière et de vitamine D, la version estivale de ce trouble pourrait avoir d’autres origines. L’allongement des journées lumineuses pourrait perturber les cycles de sommeil, tandis que la chaleur estivale peut limiter la pratique d’activités extérieures bénéfiques pour la santé mentale, telles que le sport.

En outre, la dépression estivale n’est pas uniquement liée aux aspects environnementaux. Des facteurs sociaux peuvent également jouer un rôle significatif. Les rassemblements sociaux estivaux, tels que les moments passés en terrasse entre amis ou les réunions familiales, souvent perçus comme des moments de convivialité, peuvent se transformer en sources de stress pour certaines personnes, en particulier celles souffrant d’anxiété sociale.

En résumé, si l’été est généralement associé à une période positive pour la santé mentale, il est important de reconnaître que ce n’est pas le cas pour tout le monde. La dépression estivale est un trouble réel et souvent méconnu qui nécessite une sensibilisation accrue et une prise en charge appropriée. En comprenant ses causes et en adoptant des stratégies d’adaptation, il est possible de mieux gérer cette période et de préserver son bien-être mental tout au long de l’année. Voici quelques conseils :

Maintenir une routine : Essayer de maintenir une routine quotidienne cohérente, même pendant les vacances, peut aider à stabiliser l’humeur et à réduire le stress.

S’engager dans des activités apaisantes : Trouver des activités relaxantes et agréables, comme la méditation, le yoga, ou la marche dans la nature, peut aider à réduire les symptômes dépressifs.

Établir des limites : Apprendre à dire non aux engagements sociaux excessifs et à se concentrer sur les activités qui apportent réellement de la joie peut aider à prévenir la surcharge et l’épuisement.

Chercher du soutien : Parler à un ami, un membre de la famille ou un professionnel de la santé mentale peut offrir un soutien précieux et des conseils pour faire face à la dépression estivale.

Pratiquer l’auto-soin : Prendre soin de soi-même physiquement, émotionnellement et mentalement est essentiel. Cela peut inclure une alimentation saine, un sommeil adéquat, et la pratique de techniques de gestion du stress.

Les allergies du printemps sont sources de dépression

Hormis les aspects sociaux, le printemps apporte également son lot d’allergies saisonnières, transformant souvent les journées en une bataille contre le pollen et les éternuements incessants. Pour ceux qui sont sensibles aux allergènes printaniers, cette saison peut être synonyme de malaises physiques et de désagréments constants, assombrissant leur perception des mois à venir.

Le fameux rhume des foins apparaît entre les mois de février et juin et sont le résultat notamment d’une réaction aux cultures fourragères (aliments pour bétails), en abondance en Tunisie et dont les pollens sont très volatiles et peuvent être transportés jusque 150km en cas de vent.

« En Tunisie, la présence importante de la culture des oliviers est un facteur important d’allergie. Il faut savoir qu’en Tunisie, environ 4% de la population est allergique au pollen d’olivier dont la pollinisation s’opère entre décembre et mai », indique le Pr Habib Ghedira, pneumologue/allergologue, Professeur de Pneumologie, Ancien Chef de Service de Pneumo-Allergologie à l’hôpital Abderrahmane Mami à l’Ariana.

Voici quelques conseils pour réduire les symptômes de l’allergie au pollen :

– Évitez les endroits où les niveaux de pollen sont élevés, comme les parcs ou les jardins.

– Évitez de sortir les jours où les niveaux de pollen sont élevés, généralement les jours secs et venteux.

– Gardez les portes et les fenêtres fermées pour éviter que le pollen n’entre dans votre maison.

– Utilisez un climatiseur avec un filtre à air pour réduire la quantité de pollen dans votre maison.

– Évitez de frotter vos yeux, car cela peut aggraver les symptômes.

– Lavez-vous les cheveux et changez de vêtements après avoir passé du temps à l’extérieur.

Il est également recommandé de consulter un allergologue pour obtenir des conseils spécifiques et des traitements appropriés pour votre cas particulier.

Ainsi, tandis que le printemps peint ses paysages de couleurs vives et que les bourgeons éclosent, il est important de reconnaître la diversité des réactions qu’il suscite chez les individus. Pour certains, c’est une période de renouveau et de vitalité, tandis que pour d’autres, c’est une épreuve à surmonter.

Wissal Ayadi