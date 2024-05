Le boom des gymnastiques douces en Tunisie : Yoga, Pilates, Tai Chi et Qi Gong Ã  l’honneur

Le boom des gymnastiques douces en Tunisie : Yoga, Pilates, Tai Chi et Qi Gong à l’honneur

Dans un monde où le stress et les tensions sont monnaie courante, la recherche de pratiques pour apaiser le corps et l’esprit est devenue une priorité pour de nombreux Tunisiens.

Parmi les solutions émergentes qui gagnent en popularité, les gymnastiques douces se démarquent comme des alternatives bénéfiques et accessibles à tous. Ces pratiques, axées sur le bien-être physique et mental, connaissent un engouement croissant en Tunisie.

Yoga et Pilates : Les stars des gymnastiques douces

Les gymnastiques douces englobent une variété de disciplines axées sur le renforcement musculaire, la flexibilité et la relaxation. En Tunisie, les plus populaires sont le Yoga et le Pilates.

Le Yoga est sans doute l’activité de gymnastique douce la plus connue en Tunisie. Originaire de l’Inde, il s’agit d’une pratique millénaire qui combine postures, respirations et méditation pour favoriser l’harmonie du corps et de l’esprit.

La majorité des salles de sport et des studios dédiés proposent des cours adaptés à tous les niveaux, allant du « hatha yoga » plus lent au « vinyasa yoga » plus dynamique. C’est le cas dans un club de fitness de la banlieue nord de Tunis. Ahmed y est coach de fitness et nous explique que les cours de Yoga sont ceux qui connaissent le plus de succès. « Nous proposons des cours presque tous les jours car il y a une forte demande notamment de la part des adhérents d’un certain âge pour qui le fitness n’est pas forcément adapté. Le Yoga leur permet de travailler à la fois leur renforcement musculaire sans un effort intense mais aussi de s’attarder sur des exercices de respirations qui sont un excellent remède contre le stress », nous dit-il.

Maya, une adepte du yoga de 68 ans, partage : » Je ne rate jamais un cours de Yoga. Il m’a aidé à gérer mon stress et à retrouver une meilleure qualité de sommeil. Je me sens plus souple et équilibrée au quotidien », nous confie-t-elle.

« Souvent assimilé au Yoga, le Pilates est pourtant différent sur un certain nombre de points », nous dit Ahmed, coach fitness. En effet, Développée par Joseph Pilates au début du 20e siècle, cette méthode vise à renforcer les muscles profonds, améliorer la posture et favoriser la souplesse. Les exercices se concentrent souvent sur le centre du corps, avec un équilibre entre force et contrôle.

« En tant que coach, je suis souvent sollicité pour éclaircir les différences entre le Pilates et le Yoga », explique Ahmed. Il indique dans ce sens que le Pilates se concentre principalement sur le renforcement musculaire profond, en mettant l’accent sur la stabilité du tronc et le contrôle des mouvements. « Le Pilates, vise à renforcer les muscles du centre du corps, tels que les abdominaux, les muscles du dos et les muscles pelviens », précise-t-il. « Les exercices sont souvent effectués sur un tapis ou avec des équipements spécifiques, et la respiration est coordonnée avec les mouvements pour favoriser la concentration et la stabilité. »

Ahmed souligne également que les deux disciplines offrent des avantages uniques. « Tant le Pilates que le Yoga contribuent à améliorer la posture, à renforcer les muscles, et à favoriser la flexibilité et la relaxation », dit-il. « Le choix entre les deux dépend souvent des objectifs individuels et des préférences de chacun. Certains préféreront la précision et le contrôle du Pilates, tandis que d’autres seront attirés par la spiritualité et la fluidité du Yoga. »

En tant que coach, Ahmed encourage ceux qui sont attirés à explorer différentes pratiques pour trouver ce qui leur convient le mieux. « Que ce soit le Pilates, le Yoga, ou une combinaison des deux, l’important est de trouver une activité qui nourrit à la fois le corps et l’esprit », conclut-il avec conviction. « Après tout, le chemin vers le bien-être est aussi unique que vous l’êtes. »

Le Pilates est également un excellent complément à un programme de perte de poids global, mais il ne constitue généralement pas l’exercice principal pour la perte de poids, prévient Ahmed. « Contrairement à des activités cardiovasculaires plus intenses comme la course à pied ou le cyclisme, le Pilates brûle moins de calories par séance. Pour maximiser les bénéfices du Pilates pour la perte de poids, il est recommandé de combiner des séances régulières de Pilates avec d’autres formes d’exercice comme la marche rapide, la natation ou le vélo, ainsi qu’une alimentation équilibrée.

Le Tai Chi et le Qi Gong

Le Tai Chi et le Qi Gong, deux pratiques ancestrales chinoises, partagent des similitudes tout en ayant des caractéristiques distinctes.

Le Tai Chi, souvent appelé « méditation en mouvement », se caractérise par des mouvements lents, fluides et gracieux, qui sont enchaînés de manière continue. Ces séquences de mouvements, appelées « formes », sont conçues pour renforcer le corps, améliorer l’équilibre et la coordination, tout en favorisant la relaxation et la concentration. Le Tai Chi repose sur des principes de philosophie taoïste, et sa pratique régulière est associée à des bienfaits pour la santé physique et mentale, notamment la réduction du stress, l’amélioration de la souplesse articulaire et la stimulation de la circulation énergétique dans le corps.

En Tunisie, cette activité tant à se développer à en croire les publications présentes sur les réseaux sociaux proposant des cours en plein air.

Quant au Qi Gong, moins connu dans nos contrées, il met l’accent sur la cultivation et la régulation du « qi », ou énergie vitale. Les exercices de Qi Gong intègrent des mouvements doux, des postures statiques et des techniques de respiration consciente pour harmoniser le flux énergétique dans le corps.

Contrairement au Tai Chi, le Qi Gong peut se présenter sous différentes formes, y compris des séries d’exercices debout, assis ou même allongés. Cette diversité permet à celui qui le pratique de choisir des techniques spécifiques en fonction de ses besoins de santé et de son niveau de confort. Le Qi Gong est apprécié pour ses effets apaisants sur le système nerveux, son renforcement de l’immunité et sa capacité à favoriser un état de calme intérieur.

Pour s’initier à ces gymnastiques douces, il existe de nombreuses options en Tunisie. Les centres spécialisés, les clubs de fitness en passant par les retraites organisées dans des endroits isolés et même les cours en ligne offrent des séances adaptées à tous les niveaux et besoins. « Il est recommandé de commencer par des cours dispensés par des instructeurs qualifiés pour apprendre les bases et éviter les blessures », préconise le coach Ahmed.

« L’aspect non compétitif de ces pratiques permet à chacun de progresser à son rythme, sans pression ni jugement. Que ce soit dans un groupe ou en solo, la régularité est la clé pour en tirer pleinement les bienfaits », ajoute-t-il.

Alors que le rythme de vie moderne peut être exigeant, les gymnastiques douces offrent un refuge pour se ressourcer et cultiver un équilibre intérieur. Leur adoption croissante en Tunisie témoigne d’un désir collectif de prendre soin de soi, de cultiver un mode de vie plus sain et équilibré et d’embrasser ce qu’on appelle la « positive attitude ».

