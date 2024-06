Aïd Al Adha : Le ministère de l’Intérieur appelle à la vigilance sur les routes

À l’occasion des vacances de l’Aïd Al Adha les 16 et 17 juin, le ministère de l’Intérieur exhorte les usagers de la route à faire preuve de vigilance et à respecter les règles de sécurité routière.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère souligne l’importance pour les conducteurs de se conformer au code de la route et d’attacher leur ceinture de sécurité. Il recommande également d’éviter l’utilisation du téléphone portable au volant, de ne pas transporter de passagers dans des véhicules non adaptés et de ne pas conduire en état de fatigue. La prudence est de mise pour éviter les excès de vitesse et assurer le respect des priorités.

L’Observatoire National de la Sécurité Routière rappelle aux conducteurs de deux-roues l’importance de porter un casque, de ne pas conduire en état d’ivresse et de ne pas transporter d’objets obstruant la visibilité.

Il est également conseillé aux automobilistes de procéder aux contrôles techniques nécessaires avant de prendre la route, tels que la vérification du niveau d’huile, l’état des pneus et de la batterie, et de s’assurer d’avoir à bord les éléments de sécurité indispensables.

Pour toute information, le ministère met à disposition les numéros suivants :

– 197 pour la Sûreté nationale

– 193 pour la Garde nationale

– 198 pour la Protection civile

– 71 960 448 pour le Centre national de renseignements de la Garde nationale

– 71 342 787 et 71 343 201 pour la Salle des opérations de la police de la circulation.

