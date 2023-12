L’Airbnb en plein essor en Tunisie, en dépit du vide juridique

La scène de l’hospitalité en Tunisie prend un virage innovant avec la montée en puissance d’Airbnb, la plateforme internationale de location de logements entre particuliers. Alors que le tourisme reprend peu à peu son élan post-pandémique, Airbnb offre aux voyageurs une expérience unique en permettant des séjours personnalisés dans des lieux authentiques à travers tout le pays.

Toutefois, en l’absence de réglementation, les revenus de ces locations Airbnb n’entrent aucunement dans les recettes touristiques nationales et ne sont soumis à aucun contrôle fiscal de la part de l’Etat, grand perdant de ce secteur en pleine expansion.

Qu’est-ce que Airbnb ?

Airbnb est une plateforme en ligne qui facilite la location de logements entre particuliers à travers le monde. Fondée en 2008, elle permet aux propriétaires de mettre en location leurs biens, qu’il s’agisse d’appartements, de maisons, ou même de chambres individuelles, tandis que les voyageurs peuvent réserver ces hébergements pour des séjours de courte ou longue durée. Airbnb offre ainsi une alternative aux hébergements traditionnels tels que les hôtels, offrant aux utilisateurs la possibilité de vivre des expériences plus locales et personnalisées lors de leur voyage.

Les transactions financières sur Airbnb sont des opérations monétaires liées à la location de biens immobiliers à travers la plateforme.

Les utilisateurs d’Airbnb peuvent effectuer des réservations en ligne pour des logements disponibles. Une fois la réservation confirmée, le paiement est généralement traité par la plateforme. Airbnb propose divers modes de paiement, tels que cartes de crédit, PayPal et d’autres solutions.

Airbnb prélève des frais de service sur chaque réservation, généralement un pourcentage du coût total. Ces frais couvrent les coûts de fonctionnement de la plateforme, y compris les services de support client et les fonctionnalités de sécurité.

Une fois qu’un voyageur a effectué son séjour, Airbnb transfère les fonds au compte de l’hôte, après déduction des frais de service. Les paiements peuvent être traités de différentes manières, notamment par virement bancaire ou par des services de paiement en ligne, selon les préférences de l’hôte.

Airbnb intègre des mesures de sécurité financière pour protéger les utilisateurs. Cela inclut des fonctionnalités telles que des vérifications d’identité, des avis sur les hôtes et les voyageurs, ainsi que la garantie Hôte d’Airbnb qui offre une protection financière en cas de dommages matériels causés par les voyageurs.

La croissance d’Airbnb en Tunisie

Depuis son introduction sur le marché tunisien, il y a quelques années, Airbnb a connu une croissance significative. Les Tunisiens, tout comme les visiteurs étrangers, ont largement embrassé cette alternative d’hébergement qui va au-delà des hôtels traditionnels.

Des maisons pittoresques à la médina de Tunis aux grandes villas balnéaires de Hammamet, en passant par les petits appartements de standing moyen, les options sur la plateforme offrent un éventail diversifié pour tous les goûts et tous les budgets aux quatre coins de la Tunisie.

Aujourd’hui, la plateforme de location regroupe plus de 1000 offres de locations en Tunisie pour des prix allant de 9 à plus de 2000 euros la nuitée.

Nasreddine Boughanmi, agent immobilier à Tunis, explique que le prix dépend essentiellement du standing et de l’emplacement. « Pour attirer des touristes étrangers, il faut absolument un standing haut de gamme, voire très haut de gamme. Il est également important que le bien se situe dans une zone proche de toute commodité, à savoir l’aéroport, la mer, les commerces car il ne faut pas oublier que les locations via Airbnb sont de la location meublée simple et non une maison d’hôte ou un hôtel ou un service de restauration est possible », nous dit-il.

Ce dernier explique que l’existence de la plateforme Airbnb en Tunisie a deux avantages. D’abord, cela a permis de booster et d’organiser le secteur de la location meublée. Le deuxième avantage selon lui est la promotion du tourisme en Tunisie, notamment dans des régions qui ne sont pas concernées par le tourisme de masse classique.

Les opportunités liées à cette plateforme sont indéniables. En plus d’offrir un choix d’hébergement varié, Airbnb peut servir de catalyseur pour le développement de régions moins touristiques, contribuant ainsi à une répartition plus équilibrée des avantages économiques.

Airbnb et évasion fiscale

Cependant, l’essor d’Airbnb en Tunisie ne se fait pas sans défis. Des questions relatives à la régulation et à la concurrence avec le secteur hôtelier traditionnel émergent. Pour le moment, les autorités tunisiennes n’ont pas encore examiné les cadres juridiques pour s’assurer que le secteur de l’hébergement collaboratif fonctionne de manière équitable et conforme aux normes locales, notamment fiscalement.

En effet, les paiements des services de la plateforme Airbnb se font exclusivement via le paiement électronique. Ainsi, aucune forme de transaction en espèce ne se passe. Or, en Tunisie, la réglementation sur le change reste stricte ne permettant pas aux résidents tunisiens lambda de détenir un compte en devises.

A cet égard, Nasreddine Boughanmi explique que les hôtes qui proposent des biens Airbnb utilisent des moyens pour détourner la réglementation. « La plupart des propriétaires de biens sur Airbnb se font aider par des personnes vivant à l’étranger pour ouvrir des comptes en banques. La plupart des banques en ligne ne demandent qu’une attestation d’hébergement pour l’ouverture d’un compte. Pour disposer de leur argent, une carte bancaire internationale leur est fournie et peuvent retirer leur argent en Tunisie sans être inquiétés », nous confie-t-il.

Ainsi, il est urgent que les autorités conviennent d’un cadre juridique clair et contrôlé afin d’éviter toute forme d’évasion fiscale, car les pertes pour l’Etat peuvent s’élever à des millions de dinars chaque année.

Wissal Ayadi