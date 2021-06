Al Ahly-ES Tunis : Ben Romdhane promet un grand match

Le milieu de terrain de l’Espérance Sportive de Tunis, protagoniste absolu depuis le début de la C1, s’est exprimé sur la chaine On Sports à la veille du match retour qui opposera son équipe à Al Ahly. Mohammed Ali Ben Romdhane a déclaré : « Nous sommes arrivés avec beaucoup de confiance en nos moyens. Rien n’est perdu. La défaite du match aller est archivée et nous promettons de réaliser un grand match et ne pas décevoir nos supporters ».

GnetNews