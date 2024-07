CL-AFR : Voici les potentiels adversaires de l’ES Tunis et de l’USMo

Voici le programme des matches aux deux premiers tours préliminaires de la Ligue des Champions africaine pour l’Union Sportive Monastirienne et l’Espérance de Tunis :

Union Sportive Monastirienne

1er tour : AS PSI (Tchad) Vs Union Sportive Monastirienne

2ème tour : Vainqueur [AS PSI – Union Sportive Monastirienne] Vs Vainqueur [Watanga FC (Liberia) – MC Alger (Algérie)]

Espérance Sportive de Tunis :

2ème tour : [Arta Solar7 (Djibouti) Vs Dekadaha FC (Somalie)] Vs Espérance Sportive de Tunis

Voici également les dates des matches de ces deux tours :

1er tour : Aller 16 au 18 août / Retour 23 au 25 août

2ème tour : Aller 13 au 15 septembre / Retour 20 au 22 septembre