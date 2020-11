Al Ahly-Gomâa : « L’arbitrage ? Favorisés contre le CSS, lésés contre l’ESS »

Intervenu sur les ondes d’IFM, l’ex défenseur central de la sélection égyptienne et d’Al Ahly, et actuellement consultant chez beIN Sports a parlé des finales disputées en 2006 et 2007 respectivement contre le Club Sportif Sfaxien et l’Etoile Sportive du Sahel.

Wael Gomâa a reconnu que les Rouges avaient été favorisés par l’arbitrage de Koffi Kodja lors de la finale contre le club sudiste qui avait annulé deux buts réguliers aux Noirs et Blancs. Il a toutefois précisé que le CSS n’était pas mentalement prêt puisqu’il a cru avoir remporté le titre suite au nul obtenu au Caire.

Mais, en 2007, Abdelhamid Al Arjoun a « détourné » la ligue des champions du Caire à Sousse en commettant de flagrantes erreurs.

GnetNews