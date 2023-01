Al Masry Elyoum : ChaÃ¢beni dÃ©barque sur le banc de Smouha FC

Al Masry Elyoum : Chaâbeni débarque sur le banc de Smouha FC

L’ex entraineur de l’Espérance Sportive de Tunis a trouvé un nouveau club. D’après le quotidien égyptien Almasry Elyoum, Mouine Chaâbeni deviendra le coach de l’équipe de Smouha FC. Ce sera la deuxième équipe égyptienne pour le double champion d’Afrique avec l’ES Tunis, après Al Masry de Port Said.

La même source a indiqué de Chaâbeni percevra un salaire de 50 000 dollars et s’engagera pour une période de deux saisons et demi. Smouha FC est actuellement 14ème du championnat avec un seule victoire, sept matchs nuls et six défaites.

