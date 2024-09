Al Massar appelle au boycott de la prÃ©sidentielle en raison des manquements de lâ€™ISIE

Al Massar appelle au boycott de la présidentielle en raison des manquements de l’ISIE

Le parti politique tunisien Al Massar a lancé, ce 9 septembre 2024, un appel au boycott de l’élection présidentielle prévue pour le 6 octobre prochain. Cette décision intervient à la suite de ce que le parti considère comme des violations graves des obligations légales de l’Instance Supérieure Indépendante des Élections (ISIE) et d’atteintes répétées aux libertés fondamentales.

Dans un communiqué officiel, Al Massar a vivement critiqué le non-respect des décisions rendues par le tribunal administratif par l’ISIE, qualifiant cette situation d’inédite et alarmante. Pour le parti, ces actions minent non seulement la crédibilité du processus électoral, mais également la confiance du public envers le système judiciaire.

Le climat politique tendu est également pointé du doigt, Al Massar estimant qu’il est incompatible avec la tenue d’élections véritablement libres et transparentes. Le parti dénonce notamment ce qu’il perçoit comme une instrumentalisation de l’élection au profit du président sortant, Kaïs Saïed. Selon Al Massar, les poursuites judiciaires à répétition contre certains candidats renforcent l’idée d’une élection biaisée.

Enfin, Al Massar a appelé à une refonte complète de l’organisation électorale et a réaffirmé son soutien aux initiatives pacifiques visant à préserver la liberté, la démocratie et le respect de l’État de droit. Le parti s’engage également à collaborer avec d’autres forces politiques et associatives pour défendre les acquis de la République.

Gnetnews