Al-Sissi et Poutine alertent sur la gravité de la situation humanitaire à Gaza

La présidence égyptienne annonce, ce lundi soir, qu’un entretien téléphonique a eu lieu entre le président égyptien, Abdelfattah al-Sissi, et son homologue russe, Vladimir Poutine.

Les deux dirigeants ont discuté la situation régionale, et les évolutions de l’escalade à Gaza, annonce le porte-parole de la présidence égyptienne.

Les actions diplomatique menées pour contenir le conflit, et en empêcher l’élargissement, ce qui est à même de menacer la sécurité et la stabilité de la région ont été passées en revue.

Al-Sissi et Poutine ont souligné la gravité de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, et la nécessité d’assurer un accès sûr et urgent aux aides et secours.

Ils ont convenu de travailler, sérieusement, en vue de traiter les raisons de la crise, notamment l’absence d’horizon politique en vue du règlement de la cause palestinienne, d’une manière juste et durable, et de l’instauration de l’Etat palestinien, conformément aux référentiels de la légalité internationale.

L’escalade militaire à Gaza, l’acheminement des aides humanitaires vers sa population, à l’issue de la détérioration de la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne, ont été, par ailleurs, au centre d’un entretien téléphonique entre le président égyptien, et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau.

Gnetnews