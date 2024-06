Tunisie/Sécurité sur les plages : Comment prévenir les noyades et protéger les baigneurs?

La saison estivale a tristement débuté avec une série de noyades sur les plages tunisiennes, dont la plus récente a coûté la vie à deux jeunes filles sur la plage de Ghar El Melh, dans le gouvernorat de Bizerte. Le même jour, trois autres adolescentes, âgées de 17 à 19 ans, ont pu être sauvées. Cette tragédie met en lumière l’importance des mesures de sécurité et de la vigilance sur les plages pour éviter de tels drames.

Un bilan alourdi

Selon le colonel Moez Triâa, porte-parole de la protection civile, les unités de protection civile ont enregistré vingt décès par noyade sur diverses plages tunisiennes entre le 1er mai et le 17 juin 2024. Ces incidents sont survenus malgré quarante interventions réussies qui ont permis de sauver et de secourir 46 personnes. Les chiffres sont alarmants : dix décès ont été enregistrés en mai et dix autres en juin, illustrant la nécessité urgente de renforcer les mesures de sécurité.

La protection civile a commencé, depuis le 1er juin, à installer progressivement des postes de surveillance sur les plages, avec un objectif de 276 postes au total. Cependant, le taux de maîtres-nageurs présents actuellement dans ces postes n’est que de 26% du total des 2 290 prévus. Seuls 450 maîtres-nageurs se sont portés volontaires jusqu’à présent, majoritairement des élèves et des étudiants. Triâa souligne la réticence des jeunes à travailler comme maîtres-nageurs, notamment dans les zones touristiques, où ils préfèrent souvent des emplois dans les hôtels.

Prévention et vigilance

Pour éviter de nouvelles tragédies, il est essentiel de sensibiliser le public aux précautions à prendre lorsqu’ils se rendent à la plage. Voici quelques conseils pour assurer la sécurité des baigneurs :

Choisissez des plages surveillées: Préférez les plages où des maîtres-nageurs sont en service. Les maîtres-nageurs sont formés pour intervenir rapidement en cas d’urgence.

Respectez les drapeaux de signalisation: Les drapeaux indiquent les conditions de baignade. Un drapeau rouge signifie que la baignade est interdite en raison de conditions dangereuses.

Ne nagez pas seul: Toujours nager accompagné. Si un problème survient, il est important d’avoir quelqu’un qui peut appeler à l’aide.

Surveillez les enfants: Ne laissez jamais les enfants sans surveillance près de l’eau, même s’ils savent nager.

Évitez l’alcool avant de nager: La consommation d’alcool altère le jugement et les réflexes, augmentant ainsi le risque de noyade.

Soyez prudent avec les courants: Les courants de retour sont l’une des principales causes de noyades. Si vous êtes pris dans un courant, ne luttez pas contre lui. Nagez parallèlement à la plage jusqu’à sortir du courant, puis revenez à terre.

Témoignages

Pour comprendre l’importance de la prévention, nous avons recueilli les témoignages de plusieurs personnes ayant vécu des expériences maritimes traumatisantes.

Sarah, 22 ans, rescapée d’une noyade: « Je nageais près de la plage de Hammamet quand soudain un courant m’a emportée. J’étais paralysée par la peur et commençais à perdre espoir. Heureusement, un maître-nageur m’a vue et a rapidement intervenu. Cet incident m’a fait réaliser l’importance de toujours être vigilant et de nager dans des zones surveillées. »

Mohamed, 45 ans, père de famille: « Lors de notre dernière sortie à la plage, j’ai perdu de vue mon fils de 8 ans pendant quelques minutes. Quand je l’ai retrouvé, il avait été emporté par les vagues et était en grande difficulté. Nous avons eu une énorme frayeur. Depuis, je ne quitte plus mes enfants des yeux et nous choisissons toujours des plages avec des maîtres-nageurs. »

Aziz, 23 ans, maître-nageur: « J’ai travaillé comme maître-nageur chaque été. La plupart des incidents que j’ai vus auraient pu être évités si les gens étaient plus prudents. Beaucoup ignorent les drapeaux de signalisation, l’état de la mer ou laissent leurs enfants jouer près de l’eau sans surveillance. Nous faisons de notre mieux pour protéger tout le monde, mais chacun doit aussi faire sa part. »

Les défis actuels

Le manque de maîtres-nageurs qualifiés est un défi majeur pour assurer la sécurité sur les plages tunisiennes. La réticence des jeunes à prendre ces postes, souvent en raison de meilleures opportunités dans le secteur hôtelier, complique la tâche des autorités. Moez Triâa espère une collaboration plus étroite avec les parties concernées pour combler ce déficit et garantir la sécurité des estivants.

« Nous avons besoin d’une approche collective pour attirer plus de candidats et garantir que chaque plage soit correctement surveillée. La sécurité de nos plages dépend de la présence de maîtres-nageurs qualifiés et en nombre suffisant », a-t-il souligné.

La saison estivale est une période de plaisir et de détente, mais elle comporte aussi des risques, particulièrement en ce qui concerne la baignade. Les tragédies récentes rappellent cruellement l’importance de la vigilance et des mesures de sécurité. En suivant les conseils de prévention et en respectant les consignes des maîtres-nageurs, nous pouvons tous contribuer à rendre les plages plus sûres pour tous. La sécurité est une responsabilité partagée, et chaque geste compte pour éviter les noyades et protéger les vies.

Wissal Ayadi