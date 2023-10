Le président égyptien met en garde contre « le dérapage vers un processus sanguinaire », dont les retombées s’étendront à l’ensemble de la région

La présidence égyptienne révèle ce jeudi 12 Octobre la teneur de l’entretien téléphonique intervenu entre le président Abdelfattah al-Sissi, et le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, au sujet de « l’escalade militaire dans la bande de Gaza et ses environs ».

Les deux parties ont convenu « l’importance d’intensifier les efforts visant à désamorcer la tension, à protéger les civils des deux côtés, et à prévenir la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire », rapporte la présidence égyptienne dans un communiqué.

Al-Sissi a fait part de « la poursuite des efforts de l’Egypte en vue de pousser vers un processus d’apaisement, et un maximum de retenue, pour prévenir tout dérapage vers un processus sanguinaire, auquel davantage d’innocents auront à payer le prix, et dont les conséquences s’étendront à la région dans son ensemble ».

Il a affirmé « la nécessité de garantir la régularité des services, et des aides humanitaires et de secours aux Palestiniens de Gaza, en poussant vers le règlement des causes radicales de la crise ».

Al-Sissi a plaidé « pour un horizon politique approprié en vue de parvenir à une solution équitable, globale et durable à la cause palestinienne, conformément aux références internationales en vigueur ».

Le président égyptien a eu, par ailleurs, un entretien téléphonique avec le Secrétaire Général des Nations-Unies, António Guterres, au sujet « de l’escalade dans la bande de Gaza, et des affrontements militaires entre les parties palestinienne et israélienne, face aux évolutions rapides, lesquelles représentent une menace pour la stabilité régionale », selon la même source.

« Les deux parties ont passé en revue les contacts et les actions menées au niveau régional et international, en vue de rétablir l’apaisement et de désamorcer la tension, » affirmant la nécessité « de prévenir l’extension du cercle du conflit, en donnant l’occasion aux efforts diplomatiques, pour préserver les civils, et empêcher que la situation humanitaire dégradée ne s’exacerbe ».

