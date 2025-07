Alerte mÃ©tÃ©o : des orages attendus ce jeudi sur plusieurs rÃ©gions de lâ€™intÃ©rieur du pays

Alerte météo : des orages attendus ce jeudi sur plusieurs régions de l’intérieur du pays

Selon un bulletin de suivi publié par l’Institut National de la Météorologie (INM), des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues dans l’après-midi du jeudi 3 juillet, d’abord sur les régions de l’ouest du pays, avant de s’étendre localement aux zones nord et centre-est.

Ces orages pourraient être parfois intenses, notamment sur les gouvernorats du Kef, Siliana, Kasserine et Sidi Bouzid, avec des risques de chutes localisées de grêle. Les précipitations les plus importantes devraient atteindre entre 20 et 40 mm, selon les prévisions de l’INM.

Par ailleurs, des rafales de vent sous orage, pouvant temporairement atteindre les 60 km/h, sont également à prévoir, appelant à la vigilance, notamment dans les zones rurales et les axes routiers exposés.

