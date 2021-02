Ali Aloulou : « L’investisseur étranger ? Une mise en scène »

L’ancien bureau directeur du Club Africain a annoncé, il y a quelques semaines, qu’un accord avec un investisseur étranger avait été trouvé et que le contrat serait le plus gros de l’histoire du football tunisien. Une information démentie par le nouveau responsable, Ali Aloulou. Ce dernier a déclaré à Mosaique FM que l’histoire n’est qu’une mise en scène : « Nous avons rencontré un groupe de personnes dont une étrangère et il s’est avéré qu’il n’y avait aucun papier qui prouve ce qui a été rapporté ».

Aloulou a ajouté que la nouvelle direction s’active pour effectuer un audit des comptes bancaires et des contrats de sponsoring signés par les anciens responsables.