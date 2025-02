Allemagne : Friedrich Merz en route vers la chancellerie et percÃ©e de l’extrÃªme droite

Allemagne : Friedrich Merz en route vers la chancellerie et percée de l’extrême droite

Après la victoire des conservateurs aux élections législatives du 23 février, Friedrich Merz, 69 ans, est en passe de devenir le prochain chancelier allemand. Cependant, il devra naviguer dans des négociations de coalition complexes, dans un paysage politique marqué par la montée de l’Alternative pour l’Allemagne (AFD), qui a obtenu un score historique de 20,5 %.

Le bloc conservateur CDU/CSU a remporté 28,5 % des voix, devenant ainsi la première force politique du pays. Toutefois, ce score représente l’un de ses pires résultats depuis l’après-guerre. Merz se retrouve dans une position délicate : s’il souhaite former un gouvernement, il devra trouver des partenaires, alors que les principaux partis ont exclu toute alliance avec l’AFD.

Lors d’une table ronde post-électorale, Friedrich Merz a exprimé sa volonté de renforcer l’Europe face aux tensions internationales. Il a vivement critiqué l’ingérence américaine dans la campagne et s’est engagé à œuvrer pour une plus grande autonomie stratégique du continent. « Nous sommes soumis à une pression intense des deux côtés. Mon objectif prioritaire est d’unir l’Europe et de renforcer son indépendance », a-t-il affirmé.

Alors que l’AFD célèbre sa progression et affirme que « la prochaine fois, nous serons les premiers », Merz doit composer avec un paysage politique morcelé. Une coalition à trois semble inévitable, mais elle pourrait complexifier la gouvernance et freiner la capacité de l’Allemagne à jouer un rôle moteur en Europe.

Gnetnews